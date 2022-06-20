توني كروس يصدم ريال مدريد في ملف التجديد

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن النجم الألماني تونى كروس رفض تجديد عقده مع ريال مدريد، والذى ينتهى فى يونيو من العام المقبل 2023.

وقالت الإذاعة الإسبانية إن كروس مازال أمامه عام واحد على نهاية عقده مع الفريق الملكى، الذى عرض عليه التجديد لسنة إضافية، لكنه رفض وطلب الانتظار للعام المقبل لمعرفة أدائه فى الموسم المقبل، وبناءً عليه سيتخذ قراره بالتجديد من عدمه مع ريال مدريد.

وأشارت الإذاعة، فى تقريرها، إلى أن مسئولى نادى ريال مدريد فوجئ بشكل كبير برد فعل تونى كروس على عملية تجديد عقده، موضحة أن اللاعب لا يريد أن يكون عبئا عليهم في الفترة المقبلة.