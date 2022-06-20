محامي بلاتيني يطلب ببراءة موكله في قضية الاحتيال

طالب دومينيك نولن، محامى الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، ببراءة موكله من قضية الاحتيال على الاتحاد الدولي للعبة، والتى تنظر حالياً فى سويسرا، وتشهد محاكمة بلاتيني وجوزيف بلاتر.

وتنظر المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية فى بيلينزونا بسويسرا اتهامات وجهت للثنائى بلاتر وبلاتيني، ويواجهان اتهامات من بينها الاحتيال على "فيفا"، فيما يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرنك سويسري إلى بلاتيني فى 2011 بداعي أنها نظير عمل استشارى قدمه للفيفا بين عامى 1998 و2002.

ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة، بعد غد الأربعاء، على أن يصدر الحكم فيها في 8 يوليو المقبل.