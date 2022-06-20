العراق يعلن دخوله موجة وبائية جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الإثنين، دخول البلاد في موجة وبائية جديدة بفيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة أنه "ومن خلال متابعة فرق الرصد الوبائي لوزارة الصحة لآخر تطورات الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لوحظ أن هنالك ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الحالات الموجبة من الفحوصات الكلية خلال الأيام الماضية، وكذلك زيادة في عدد حالات الرقود في المستشفيات مما يعني دخول العراق في موجة وبائية جديدة، وهذا ما حذرت منه الوزارة ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات العلمية العالمية بشكل مستمر من احتمالات حدوث موجات وبائية جديدة أو ظهور متحوّراتٍ جديدة قائمة ومتوقعة".

وأضاف البيان أن "عودة ارتفاع الإصابات للأسف هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي جرعات لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة على الرغم من توفرها في كافة المراكز الصحية في بغداد والمحافظات، وقد أثبتت البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الإصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم في الفئات غير الحاصلة على لقاحات مضادة لفايروس كوفيد 19، وكذلك ضعف تطبيق إجراءات الوقاية وأهمها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل متكرر".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة تؤكد ضرورة الإسراع في أخذ اللقاحات خصوصا للفئات ذات الاختطار العالي وكذلك وجوب العودة للالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية".