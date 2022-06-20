عاجل .. كتب إلهان عمر ودعشوش في معرض المدينة تثير الجدل: اقرأ لمن هاجموا وطنك

أثار وجود كتب للكاتب أحمد دعشوش والأمريكية إلهان عمر بمعرض المدينة للكتاب جدلا واسعا في الأوساط الثقافية .

واقتات الكاتبان منذ سنوات على مهاجمة المملكة ومحاولة النيل منها، مما أثار حفيظة المتابع السعودي ضد وجود كتاب إلهان عمر هذه أمريكا "رحلتي من اللجوء حتى الكونجرس" وكتابي "مستقبل الخوف" و لا تدع سلة الخبز لدعشوش على رفوف المعرض.

وأعاد الحدث التذكير بإساءة كليهما للمملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال متابع: من المسؤول عن عرض كتب هذا الدعشوش بالمملكة، وقال الأكاديمي السعودي أحمد الفراج: "لو تعلمون ما كتب هذا الدعشوش عن بلدكم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.

وبعيدا عن تعريضه السياسي بالمملكة عرف أحمد دعشوش في كتاباته بالتطرق إلى الإباحية الفجة والاستشهاد بتيارات موالية لإيران.

أما إلهان عمر فقد أضمرت الكثير من الكره والحقد للمملكة عبر مقالاتها ومواقفها

وقال أحمد الفراج، متخصص في الشأن الأمريكي ساخرا: إذا كنت ترغب في معرفة المزيد من شجاعة حفيدة جورج واشنطن إلهان عمر، التي تخصصت في سب المملكة والتحريض عليها ما عليك إلا أن تشتري هذا الكتاب وسيدلك عليه أحمد دعشوش وأدهم شرقاوي أين تجده.

وقال عبد الله الطويلعي: رسالة للدعشوش كتابك النتن لا يمكن أن يعرض في وطن الأحرار، فالسعوديون دون دينهم.

وأضاف: هذه المجرمة الصومالية التي تحمل الجنسية الأمريكية لم تترك منبرا إلا وشتمت فيه وطننا.

وردت دار أطلس التي نشرت الكتاب: الكتاب المذكور ليس من توزيعنا ووصل للجناح بالخطأ وتمت إزالته ولا يشرفنا التسويق لهذا الحاقد دعشوش.

وأشار متابعون إلى إنه لابد من محاسبة المسؤول عن وجود هذه الكتب وقال آخرون: أزيلوا الكاتب قبل الكتاب.

وذكّر آخرون بمنشور لدعشوش في تويتر أساء فيه للمملكة قائلا: هنيئا لهم العيش في العبودية. مستنكرين عرض تلك الكتب بالمملكة.