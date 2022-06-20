النفط يغلق مرتفعا في تعاملات متقلبة بدعم من شح بالإمدادات

تأرجحت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الإثنين قبل أن تغلق مرتفعة مع تجاذب السوق بين شح في الإمدادات ومخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.01 دولار، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.13 دولار للبرميل. وكان خام القياس العالمي قد هبط 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي في أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع.

وجرى تداول خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط في أحدث التعاملات مرتفعا 61 سنتا، أو 0.56 بالمئة، عند 110.17 دولار للبرميل في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الولايات المتحدة. وكانت أسعار الخام الأمريكي هوت 9.2 بالمئة الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي في ثمانية أسابيع.

ولامست أسعار برنت اليوم أدنى مستوياتها في شهر قبل أن تتعافى.

وقال ستيفن برينوك المحلل لدى بي. في. إم: "الإمدادات ستبقى شحيحة وستستمر في دعم أسعار النفط المرتفعة."

وخفضت عقوبات غربية الوصول إلى نفط روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبرار.

وقال محللون ومستثمرون إنهم يعتقدون أن ركودا اقتصاديا أصبح مرجحا بشكل أكبر بعد أن وافق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء على أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ربع قرن لاحتواء قفزة في التضخم.

وأعقب ذلك زيادة في الفائدة من بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي السويسري.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كوميرتس بنك: "الهبوط الحاد في الأسعار يوم الجمعة يمكن اعتباره رد فعل متأخرا على المخاوف بشأن الركود التي أثرت بالفعل على أسعار سلع أولية أخرى لبعض الوقت".