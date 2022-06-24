“الحصيني”يتوقع موعد غُرة “#ذي_الحجة”و يوم #عرفة فلكياً

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، إن يوم عرفة وفقًا للحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة الموافق 8 يوليو، فيما سيكون اول أيام عيد الأضحى يوم السبت الموافق 9 يوليو.

وأوضح "الحصيني" في تغريدة على "تويتر"، إن بداية شهر ذي الحجة وأول عشر ذي الحجة، سيكون يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.

وحول طقس اليوم الجمعة، قال الحصيني إنه حسب المراصد، متوقع أجواء حارة نهارا على المملكة والخليج، معتدلة فجرا.

ومتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة، على أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان واليمن وأجزاء من سلطنة عُمان ودولة الإمارات.