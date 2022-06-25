بايرن ميونخ يرفض العرض الثاني من برشلونة لبيع ليفاندوفسكي

رفض مسئولو بايرن ميونخ الألمانى العرض الثاني المقدم من برشلونة الإسباني لضم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم البافارى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط روبرت ليفاندوفيسكي بعقد مع بايرن ميونخ ينتهى فى يونيو 2023، ولكن يتمسك اللاعب بالرحيل إلى برشلونة، رغم محاولات البافارى المستمرة للإبقاء عليه.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بايرن ميونخ رفض العرض الثاني المقدم من جانب برشلونة للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، والذي يبلغ 35 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين.

وأضافت الصحيفة أن البايرن لم يقبل العرض الثاني من برشلونة لضم ليفاندوفيسكي، ويشترط الحصول على 50 مليون يورو لبيعه هذا الصيف.