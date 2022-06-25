“الأرصاد”: الحرارة قد تلامس الـ50 درجة غداً

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تتعرض المملكة، خاصة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وشرق منطقة الرياض، لموجة هوائية حارة ترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 درجة مئوية، خاصة بالمناطق الشمالية الشرقية.

وأضاف المختصّ في الأرصاد عقيل العقيل، إن اليوم السبت متوقع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، ويوم غد قد يحدث الارتفاع الواضح والملموس في الحرارة على شمال شرق المملكة، وبعض الأجزاء الشرقية، وشرق منطقة الرياض.

ودعا في اتصال هاتفي مع قناة "الإخبارية"، الأشخاص الذين يعملون تحت الشمس لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترة وقت الظهيرة، خاصة غدًا الأحد.

وأشار إلى أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، وقد يصاحب ذلك سقوط لحبات البرد، خاصة على قمم الجبال مثل قمة جبل السودة والمتنزهات الوطنية في هذه المناطق.