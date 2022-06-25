روي فيتوريا يرفض الحل الودي في أزمة النصر

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى السابق لنادى النصر ، رفض الحصول على 4 ملايين يورو رواتب متأخرة لدى السعودي، بعدما فسخ النصر عقد المدرب البرتغالي فى ديسمبر 2020 بسبب تراجع النتائج، ما دفع المدرب البرتغالي لتقديم شكوى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستحقاته المتأخرة.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرتغالي فيتوريا استأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية بعد قرار غرفة فض المنازعات بـ"فيفا" والتى حكمت بأحقيته فى الحصول على 4 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة ، أن فيتوريا يطالب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة البالغة نحو 15 مليون يورو، ومن المنتظر أن يصدر القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر تعرض أيضاً لعقوية المنع من تسجيل لاعبين جدد لثلاث فترات لحين دفع مستحقات سيرجيو نونو كارفالهو مساعد روى فيتوريا، والبالغة نحو 850 ألف يورو.