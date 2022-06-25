اتجار بالأشخاص.. مسؤول: السجن والغرامة عقوبة الإساءة للعمالة المنزلية

حذر محمد المصري، أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من أن الإساءة للعمالة المنزلية يدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، لافتًا إلى أن عقوبة هذه الجريمة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال.

وأضاف المصري خلال استضافته في برنامج «120» على قناة «الإخبارية» أنه نظرًا لما تشكله حجم العمالة المنزلية في المملكة، فإنه قد تمت دراسة كل الانظمة الخاصة بهذا الشأن بغرض مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأوضح أن أبرز جرائم الاتجار الشائعة هي العمل قسرًا. مشددًا على أن رب العمل يقع تحت طائلة هذه العقوبات متى توفرت عناصر هذه الجريمة وقصد إساءة الاستغلال بإحدى صور الاتجار بالأشخاص