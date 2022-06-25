كويكب ضخم يقترب من الأرض في هذا الموعد

حذر علماء فلك من خطورة مرور كويكب ضخم على مسافة قريبة من الأرض هذا الأسبوع.

صحيفة "ديلي ستار" نقلت عن علماء فلك قولهم: إن الكويكب التي أطلقوا عليها اسم "2022 إم كيو"، يتحرّك بسرعة 12 كيلومترًا في الثانية.

وأشار العلماء إلى أن الكويكب الذي يعادل حجمه عجلة "لندن آي" تقريبًا، سيتحطّم في مدار كوكبنا؛ وفق "سكاي نيوز عربية".

ونقلت الصحيفة عن علماء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" قولهم: إن أي جسم في الفضاء الخارجي يزيد طوله على 100 متر، سيكون قادرًا على خلق قوة مدمرة أكثر بعشر مرات مقارنة بتلك الناجمة عن الانفجارات البركانية.

وبحسب العلماء: فإن "2022 إم كيو" سيقترب بمسافة 1.79 مليون ميل من الأرض يوم السابع والعشرين من يونيو، علمًا أن التقديرات تشير إلى أن قطره يتراوح بين 230 إلى 525 قدمًا.

ويأتي الكشف عن مرور الكويكب "2022 إم كيو" بعد شهر من مرور الكويكب "أي إكس 2013" الذي بلغ قطره 440 قدمًا، وطار على بعد 3.92 مليون ميل فوقنا.