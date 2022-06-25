أمانة جدة تدعو لسرعة تسوير الأراضي الفضاء على المحاور الرئيسية تجنبا للجزاءات

دعت أمانة جدة المواطنين، اليوم السبت، إلى سرعة تسوير الأراضي الفضاء على المحاور الرئيسية، قبل تاريخ 1 يوليو، تجنبًا لتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات البلدية، والتي يبدأ سريانها ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من تاريخ 1/7/2022 ميلادية.

والمحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي هي: طريق الملك عبدالعزيز، الأندلس – طريق الأمير ماجد – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز – طريق الملك فهد – طريق الملك عبدالله – طريق المدينة – شارع الأمير سلطان – شارع السلام – شارع صاري – شارع فلسطين – شارع حراء.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وتأتي الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من شهر يوليو 2022 ميلادية، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.