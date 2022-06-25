ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول تعاقد بالفعل مع بديل النجم المصرى محمد صلاح، المحتمل رحيله نهاية الموسم المقبل بعد نهاية عقده فى صيف 2023.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، إنه فى أقل من أسبوع سيصبح فابيو كارفاليو لاعبًا رسميًا لنادى ليفربول، بعد فشله فى الانضمام للريدز فى يناير الماضي.

وأضافت الصحيفة المقربة من ليفربول، أن اللاعب سينضم إلى ليفربول، بعدما أعلن النادي التعاقد معه، فى وقت سابق، ومع بداية يوليو سيبدأ اعتماد قوائم الموسم الجديد، والتى ينضم إليها اللاعب البرتغالي.

وأوضحت أن اللاعب المنضم حديثًا للريدز سيكون بديلًا لـ محمد صلاح ولكن سيتعين عليه أن يغيّر مركزه، وهو ما يمكن أن يحدث فى ظل رحيل ساديو ماني.