“الصحة”: تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لأكثر من 216 ألف حاج عبر منافذ المملكة

أعلنت وزارة الصحة اليوم أنها قدمت خدماتها العلاجية والوقائية لـ 216981 حاجاً وحاجة عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، وذلك منذ بدء قدوم الحجاج وحتى يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم العلاج الوقائي للحمى الشوكية بلغ (10101) حاج وحاجة، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح شلل الأطفال (31936) حاجاً وحاجة، وبلغ عدد القادمين الذين تم إعطاؤهم لقاح الحمى الصفراء (12145) حاجاً وحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ الجوية حتى يوم الاثنين الماضي بلغ (209865) حاجاً وحاجة بنسبة 97% من إجمالي القادمين عبر جميع المنافذ، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البرية (4626) حاجاً وحاجة بنسبة 2%، وعدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البحرية (2490) حاجاً وحاجة بنسبة 1%