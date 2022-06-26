بـ49 مئوية.. #الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في مدن #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، توقعاته عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ49 مئوية، ويليها الدمام حيث تسجل 48 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة وأبها وطريف أدنى درجة حرارة بـ18 مئوية.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الرياض 46 درجة مئوية، ومكة المكرمة 42 والمدينة المنورة 43، وجدة 38، وتبوك وحائل 37، وجازان 38 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: مكة المكرمة 31 درجة، والمدينة المنورة 32، الرياض30، جدة 29، الدمام 30، عرعر وسكاكا 23، جازان 31، نجران 27، وأبها والباحة وطريف 18.

وفي وقت سابق، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، ولا تزال الفرصة مهيّأةً لهطول الأمطار الرعدية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة في فترة ما بعد الظهيرة؛ يُصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية.