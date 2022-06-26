الخارجية الأردنية تصدر بياناً بشأن مقتل سيدة على يد زوجها في الإمارات

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، أنها تابعت من خلال السفارة الأردنية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي الأنباء التي انتشرت، مساء السبت، عن مقتل سيدة على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، إنه جرى التواصل مع ذوي المرحومة وتقديم التعازي وصادق المواساة لهم بهذا المصاب الأليم، وعرض كل المساعدة الممكنة، بحسب "بترا".

وعلمت الوزارة من ذويها أن المرحومة جرى دفنها في الإمارات مساء السبت، وقد ألقي القبض على الجاني وهو من جنسية عربية.