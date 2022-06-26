« #الصحة» تسجل 827 إصابة جديدة بـ #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (827) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (791,784) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل (975) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (772,979) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل (3) حالات وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,201) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (66,700,629) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.