هذه أبرزها.. انطلاق #مزاد_اللوحات_الإلكتروني عبر ” #أبشر”

أطلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأحد) مزاد اللوحات الإلكتروني، وذلك عبر منصة "أبشر"، والذي يستمر حتى (الأربعاء) الموافق 29 يونيو الجاري.

ودعت الراغبين في الحصول على لوحات مميزة إلى المشاركة، لافتة إلى أن طريقة الوصول للخدمة؛ تتم من خلال الدخول عبر منصة "أبشر"، واختيار تبويب "خدماتي"، ثم اختيار "المرور"، وأخيراً اختيار خدمة "مزاد اللوحات الإلكتروني".

وكشفت عن اللوحات المميزة المطروحة في المزاد، والتي تنوعت ما بين (خصوصي، ونقل خاص، ودراجات نارية).

ومن بين اللوحات المميزة المطروحة جاءت لوحات خصوصي: (س ع ك 2)، و (د ن و 55)، و (ا ل ا 99)، و (ع م ر 69)، وأيضا لوحات نقل خاص ( ب ح ن 8888)، و (ب هـ ر 99)، وكذلك لوحات دراجات نارية (ي ص 333)، و(و ط 444).