مصر تحتضن حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة أكتوبر المقبل

أعلنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة عن إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دروتها العاشرة، وذلك في رحاب مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر 2022.

ورفع معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، رئيس مجلس أمناء الجائزة الأستاذ فيصل بن معمَّر، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم والرعاية التي تجدها المكتبة والتوجيه الكريم بإقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

يُشار إلى أن مكتبة الملك عبد العزيز العامة، أعلنت مؤخرًا عن أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها العاشرة 1443هـ- 2021م، حيث قرَّر مجلس أمناء الجائزة بعد استعراض تقرير اللجنة العلمية، منح الجائزة للفائزين بها في فروعها الستة.

وتعد جائزة الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمية للترجمة، إحدى مشروعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة التي أطلقتها في أكتوبر 2006، وهي جائزة عالمية تقديرية تمنح للأعمال المترجمة من اللغة العربية وإليها. وجاء اختيار مكتبة الإسكندرية لإقامة حفل الجائزة في دورتها العاشرة؛ نظرًا لتاريخها الثقافي العريق الذي يعود إلى عصور الحضارات القديمة، ولدورها المعرفي المؤثر عربيًا وعالميًا.

حيث قامت الجائزة بعقد دوراتها السابقة في عواصم عالمية بدأت من الرياض ثم الدار البيضاء ثم باريس ثم بكين ثم برلين ثم ساوباولو ثم جنيف ثم طليطلة ثم الرياض.