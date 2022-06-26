بعد تأجيل محاكمته.. قاتل طالبة جامعة المنصورة: قتلتها بكامل قواي العقلية

أجلت محكمة جنايات المنصورة، أولى جلسات محاكمة محمد عادل، المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف أشرف لجلسة الثلاثاء المقبل.

وقال أمام المحكمة، إنه كان ينفق عليها وتحكي له مشكلات بينها وبين والديها وعلى علم بقصة حبهما لكنه تفاجأ عندما ذهب لمنزلها أن أسرتها لا تعلم شيئا عن القصة.

وأضاف أنها هددته كثيرا في مكالمة استمرت ساعة وقرر رد الشتائم من إيميل جديد بعدما حظرته من كل حساباتها بمواقع التواصل.

وأوضح أنه أقدم على قتلها وهو في كامل قواه العقلية، واشترى سكينا للدفاع عن نفسه بعدما هددته واتخذ قرار القتل في أقرب فرصة تسنح له.