نجم مانشستر سيتي يعرض نفسه على برشلونة

عرض البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خدماته على برشلونة الإسباني للانضمام إلى صفوفه فى يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن بيرناردو سيلفا عرض نفسه على برشلونة الإسباني عن طريق موكله خورخي مينديز، للانضمام إلى صفوف الفريق الكتالوني الصيف الحالي.

وأضافت الصحيفة أن سيلفا يرغب فى اللعب بقميص برشلونة منذ كان طفلا فى بنفيكا، وعند انتقاله إلى موناكو ومانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن بيرناردو سيلفا شاهد مسئولى برشلونة فى الشتاء الماضي بمدينة مانشستر، من أجل التفاوض على ضم زميله السابق فيران توريس، وأخطرهم حينها بجرأة بأن يضعوه فى الاعتبار وأنه يريد الانضمام إلى البلوجرانا.