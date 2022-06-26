سبورتنج لشبونة يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة من جديد

كشفت تقارير صحفية عن وجهة جديدة محتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد فى الميركاتو الصيفي، حيث بات من المتوقع أن يعود نجم مانشستر يونايتد إلى موطنه البرتغال.

وأكدت صحيفة "صن" البريطانية أن كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال حيث يتواصل معه مسئولو نادى سبورتنج لشبونة لعودته إلى وطنه مجدداً.

وأضافت الصحيفة أن رؤساء سبورتنج لشبونة استفسروا عن وضع رونالدو فى الميركاتو، وإمكانية التعاقد معه هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى سبورتنج يعلم أن رونالدو يحب الفوز بالألقاب، وهذا يبدو بعيدا جدا عن يونايتد فى الوقت الحالي، ووقت كريستيانو فى الملاعب ينفد".