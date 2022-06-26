الأخضر مع العراق وموريتانيا في المجموعة الأولى لكأس العرب تحت 20 سنة

أقيمت اليوم الأحد قرعة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 سنة.

وتستضيف السعودية بطولة كأس العرب بمشاركة 18 منتخبًا وتنطلق في الفترة من 20 يوليو وحتى 6 أغسطس.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي العراق وموريتانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الامارات والأردن واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات الجزائر ولبنان وليبيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات مصر وعمان والصومال، وجاءت منتخبات تونس والبحرين وجيبوتي في المجموعة الخامسة، بينما ضمت السادسة منتخبات المغرب وفلسطين والصومال.