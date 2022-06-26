“مسام” ينزع 1.167 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2022م من انتزاع 1.167 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 21 لغمًا مضادًا للأفراد، و 247 لغمًا مضادًا للدبابات، و 892 ذخيرة غير متفجرة، و 7 عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق "مسام" من نزع 130 لغمًا مضادًا للدبابات و 272 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة، نُزِعت 8 ذخائر غير متفجرة و 12 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية الخوخة، إضافة إلى نزع 22 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، كما نُزِعت 9 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب، نزع فريق مسام 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية الوادي، ولغمين مضادين للدبابات, و 8 ألغام مضادة للأفراد في مديرية حريب و 596 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، كما نُزِع في محافظة شبوة لغمان مضادان للأفراد, و 13 لغمًا مضادًا للدبابات, و 5 عبوات ناسفة في مديرية عين، و 4 ألغام مضادة للدبابات, وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية عسيلان.

فيما نجح فريق "مسام" في محافظة تعز في نزع 4 ألغام مضادة للدبابات, و 4 ذخائر غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين في مديرية الوازعية، و 7 ألغام مضادة للدبابات, و 7 ذخائر غير متفجرة, و 11 لغمًا مضادًا للأفراد في مديرية المخا، إضافة إلى نزع 40 لغمًا مضادًا للدبابات, و 4 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

وارتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 5.363 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 347 ألفًا و 737 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.