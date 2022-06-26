زعماء دول مجموعة السبع يسخرون من بوتين «عاري الصدر»

سخر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الأحد، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع عقد في ألمانيا هيمن عليه الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولدى جلوس الزعماء الذين يرتدون ملابس رسمية على مقاعدهم في أول اجتماع من قمة المجموعة التي تستمر ثلاثة أيام في بافاريا، سأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن كان عليهم خلع السترات وما تحتها أيضا.

وقال جونسون: "يجب أن نظهر أننا أشد بأسا من بوتين" مما دفع بعض الزعماء للضحك.

ورد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالقول بصوت مرتفع "ركوب الخيل بصدر عار" في إشارة لما يفعله بوتين.

وردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقول: "أوه، نعم... ركوب الخيل هو الأفضل".

ويتفاخر بوتين بمظهره الرياضي والتقطت له عدة مرات صور وهو عاري الصدر ونشرتها وسائل إعلام روسية رسمية، وكانت إحداها وهو يمتطي حصانا ويضع نظارات شمسية وسلسلة ذهبية وبصدر عار وبنطال مموه.