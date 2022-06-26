عاجل.. #الأردن: قاتل #إيمان_إرشيد يطلق النار على نفسه بعد محاصرة الأمن منزله

قالت مديرية الأمن العام في الأردن الأحد، إنه جرى تحديد مكان قاتل فتاة جامعة العلوم التطبيقية إيمان ارشيد.

وأضافت المديرية في بيان صحفي أنه لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وبينت المديرية أنه سيجري ذكر أي تفاصيل لاحقا.

وتوفيت فتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية".