حملة مقاطعة متصاعدة ضد موقع الأزياء العالمي شي إن بعد دعمه المثليين #عاجل #مقاطعه_شي_ان

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي، بمنشورات قيل إنها داعمة للمثلية الجنسية نشرها الموقع الإلكتروني العالمي لبيع الأزياء ”شي إن“.

وفي الوقت الذي اكتفى الموقع بنشر الصور الملونة "شعار المثليين" دون تعليق، دشن رواد موقع "تويتر" حملة واسعة لمقاطعة الموقع الإلكتروني.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع من قبل آلاف النشطاء في دول عربية عدة، تحت وسم #مقاطعه_شي_ان، الذي سجَل عشرات آلاف التغريدات خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الموقع التجاري الشهير عبر إحدى منصاته المتعددة على تطبيق إنستغرام، صورًا لعلم المثليين الذي يضم 6 ألوان، وعرض منتجات وأزياء للمثليين، أرفقت بتعليقات تشير صراحةً إلى دعمها لهذه الفئة، وتسليطها الضوء على حياتهم، ودعوتها لدعمهم طوال العام.

موقع شي إن تأسس عام 2008، واحدًا من أهم وأبرز المواقع الإلكترونية للتسويق وبيع الأزياء في العالم، ويحظى بإقبال واسع في العالم والوطن العربي.