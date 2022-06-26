نيزك يعبر الغلاف الجوي ويعود مرة أخرى للفضاء (فيديو)

قال الخبير الفلكي، الدكتور ملهم هندي، إن كاميرا البث المباشر التقطت حدث نادراً ما يتم رصده وهو عبور نيزك بالغلاف الجوي وعودته للفضاء تسمى ظاهرة Earth-grazer.
وأضاف هندي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التصوير من بث مباشر من جزر هاواي، وهذا النوع من النيازك يرتد للفضاء بسبب زاوية دخوله للغلاف مثل رمي الحجارة على سطح الماء".
التقطت كاميرا البث المباشر حدث نادراً ما يتم رصده وهو عبور نيزك بالغلاف الجوي وعودته للفضاء تسمى ظاهرة Earth-grazer
التصوير من بث مباشر من جزر هاواي
وهذا النوع من النيازك يرتد للفضاء بسبب زاوية دخوله للغلاف مثل رمي الحجارة على سطح الماء pic.twitter.com/en0jspfif9
— الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) June 26, 2022