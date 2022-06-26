أرسنال ينهي أهم صفقات الصيف.. والإعلان خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الأحد، أن نادى أرسنال الإنجليزى حسم صفقة التعاقد مع مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف مانشستر سيتي، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة خلال أيام قليلة.

وكتب الصحفى الإيطالى فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "جابريل خيسوس إلى أرسنال، تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع وكيل أعماله مارسيلو بيتيناتي".

وأضاف الصحفى الشهير، "سيوقع خيسوس على عقد يمتد حتى 2027، الصفقة 100% تمت"، واستكمل "أرسنال اتفق على مبلغ 45 مليون جنيه إسترلينى، إيدو وارتيتا كانوا مفتاح إتمام الصفقة