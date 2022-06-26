انعقاد اجتماع الحوار الفني بين المملكة والاتحاد الأوروبي في #الرياض

عقد الفريق المعني بالحوار الفني بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، اجتماعه اليوم، في العاصمة الرياض.

وترأس الجانب السعودي في هذا الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، فيما ترأسه من الاتحاد الأوروبي رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس.

وناقش الجانبان، الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول الشنغن دون الحصول على تأشيرة مسبقة، كما أكدا على رغبتهم في تعميق التعاون والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.

حضر الاجتماع، رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.