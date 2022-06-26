روسيا تتعثر عن سداد الديون لأول مرة منذ 104 أعوام

لم يتبقى أمام روسيا سوى ساعات قليلة لإعلان التخلف عن السداد بسبب القيود التي فرضها الغرب، حيث تنتهي فترة السماح للمدفوعات التي تبلغ حوالي 100 مليون دولار على التزامات الديون الخارجية يوم الأحد.

ووفقًا للقواعد الغربية إذا لم يحصل المستثمرون على أرباحهم بالدولار بحلول ليلة 27 يونيو، فعندئذ وفقا للشروط المنصوص عليها، سيتم تسجيل حقيقة التخلف عن سداد التزامات الديون رسميا.

وستتخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ عام 1918، لكن الأسواق هذه المرة تتعامل مع سيناريو فريد لمقترض متعثر لديه الإرادة والموارد على السداد ولكنه غير قادر على القيام بذلك.