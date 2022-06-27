أبرزها شحنات #الهيل و#الفواكه.. «#مكافحة_المخدرات» تستعرض أبرز طرق تهريب المواد المخدرة للمملكة

الوئام- فريق التحرير:

نشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، "إنفوجراف"، بينت من خلاله أبرز وسائل التهريب للمملكة خلال الشهور الماضية.

وأوضحت أن أبرز هذه الأساليب هي إخفاء المخدرات في شحنة حبوب الذرة، أو حاوية فاكهة عنب، أو طرد بريدي، أو حاويات بهارات أو بقوليات، أو حاويات هيل، أو شحنة برتقال.

كما تضمنت أساليب تهريب المخدرات، إخفاءها داخل شحنة ليمون، أو مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد، أو شحنة مواد بناء، أو ألواح حديدية، أو صحون بلاستيكية، أو شحنة حبوب قهوة، أو شحنة فول.

وأكدت أن أمن الوطن خط أحمر، مهما تعددت طرق وأساليب المهربين، مبينة أبرز أساليب تهريب المواد المخدرة للمملكة خلال 2021 ـ 2022.