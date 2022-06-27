الحبوب تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من #القمح المستورد هذا العام

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2022م) بكمية (495,000) طن للتوريد من مناشئ )أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن موانئ المملكة مستمرة في استقبال بواخر القمح المتعاقد عليها وفق جداول التوريد المعتمدة، مشيرا إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح.

وأضاف معاليه أن فترة وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (نوفمبر2022 - يناير2023م) بواقع (8) بواخر موزعة على (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (185) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (185) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (125) ألف طن، وقد تم دعوة (24) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (13) شركة للمنافسة وتم الترسية على (4) شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

يذكر أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي مستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، وتم استلام كمية (326) ألف طن ، وذلك في إطار خطتها لتنويع مصادر شراء القمح وتعزيز المخزونات الاستراتيجية منه.ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat