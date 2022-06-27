البنك_المركزي_السعودي: ضخ 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل في البنوك

ضخ البنك المركزي السعودي "ساما"، نحو 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك التجارية، بحسب ما ذكرته مصادر وكالة "بلومبرغ".

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سيولة القطاع المصرفي، في الوقت الذي سجل فيه سعر الفائدة بين البنوك السعودية أو "السايبور" SAIBOR ارتفاعات قوية منذ بدء رفع الفائدة الأميركية.

وقد قام "ساما "بتوفير هذه السيولة للبنوك بخصم عن سعر "السايبور" لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب مصادر "بلومبرغ"، فقد بدأ التدخل من قبل البنك المركزي السعودي قبل فترة وجيزة من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة الشهر الحالي.