قطر تستضيف محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني #عاجل

قالت إيران، اليوم الاثنين، إن إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية يعتمد على واشنطن، وسط توقعات باستئناف المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق بعد زيارة دبلوماسي كبير من الاتحاد الأوروبي لطهران.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون: "الكرة الآن في ملعب واشنطن".- وفقاً لـ" العربية"-.

وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، نقلا عن مستشار لفريق التفاوض النووي الإيراني، بأن قطر ستحتضن المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي.

وقال محمد ماراندي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: "إيران اختارت قطر لأنها دولة صديقة"