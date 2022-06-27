رسمياً.. #شركة_ المياه_الوطنية تطلق رقمها المجاني الجديد

أعلنت شركة المياه الوطنية اليوم إطلاق رقمها المجاني بشكل رسمي بعد أن أطلقته بشكل تجريبي مطلع شهر أبريل الماضي.

وبينت الشركة أن الرقم 8004411110، يوفر خدمات الشركة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للعملاء من القطاعين السكني والتجاري منها الاطلاع على الفواتير وطلب الصهاريج بشكل سريع ومتابعة الطلبات والإجابة على الاستفسارات.

وحول الاختلاف بين الرقم الجديد، ورقم مركز أصدقاء المياه 931 الذي أعلنت عنه مؤخراً، قالت الشركة إن 931 مختصاً بالبلاغات عن الحالات الطارئة مثل الانكسارات وتسربات المياه وطفح الصرف الصحي.

وأكدت شركة المياه الوطنية التزامها بتسهيل طرق التواصل مع عملائها لخدمتهم، من خلال الهاتف وعبر قنواتها الرقمية، داعية العملاء إلى تحميل تطبيق المياه الوطنية المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، ومتابعة طلباتهم، والاطلاع على كافة الخدمات المقدمة لهم.