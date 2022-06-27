الجدعان: #السعودية تمر بتحول اقتصادي تاريخي.. ونرحب بالمستثمرون الإيطاليون

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن السعودية تمر بتحول اقتصادي تاريخي يفتح فرصة استثمارية فريدة ونرحب بأن يكون المستثمرون الإيطاليون بخبراتهم وابتكاراتهم جزءا من تحولنا.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية ، بمنتدى الاستثمار السعودي الإيطالي ، الذي انطلق اليوم.

وتعقد وزارة الاستثمار منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي، بحضور مسؤولين من البلدين، وبمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والإيطالية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات البنية التحتية والنقل والثقافة والطاقة المتجددة، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وستتخلل المنتدى اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة للمستثمرين الإيطاليين.

يُذكر أن المنتدى يعقد ضمن مناسبات الاحتفال بمرور 90 عاماً على قيام العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيطالية، حيث ترتبط المملكة العربية السعودية مع جمهورية إيطاليا بعلاقاتٍ وثيقة ومتميزة، إذ يعود تاريخ بداية العلاقات بين البلدين إلى عام 1932م، لتكون من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة.