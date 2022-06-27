بعد انضمامه للبافاري.. ساديو ماني الأعلى أجرا في بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن راتب النجم السنغالي ساديو ماني مع بايرن ميونخ الألماني، بعد الانضمام إلى صفوفه الصيف الحالي. وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي بعقد مدته 3 سنوات، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 40 مليون يورو.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن ساديو ماني يحصل على راتب سنوى 20 مليون يورو مع نادى بايرن ميونخ، خلال الـ3 مواسم التى سيقضيها مع الفريق البافارى.

وأضافت الصحيفة أن راتب ساديو ماني هو الأعلي داخل صفوف بايرن ميونخ، وبفارق كبير عن أقرب زملائه داخل صفوف العملاق الألماني.