برشلونة يعلن عن قميصه الثاني للموسم الجديد

كشف نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، عن قميصه الثاني استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023. ويحتوي القميص الثانى لبرشلونة فى تصميمه على اللون الذهبي بوجود علامات من شعار دورة الألعاب الأولمبية برشلونة 92 والتى تم تنظيمها قبل ثلاثين عامًا.

وأكد برشلونة أن القميص الثاني للفريق يستهدف التركيز على القيم التى تجعل من الممكن الفوز بميدالية ذهبية أولمبية، مثل المثابرة والطموح والجهد والتحسن المستمر.

ويبدأ طرح القميص الثاني لفريق برشلونة، في المتاجر الرسمية الخاصة بالفريق الكتالوني، اعتبارًا من 2 يوليو المقبل.