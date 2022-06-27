استشارية جراحة التجميل: المشاكل النفسية المعقدة لا تحلها عمليات التجميل

قالت استشارية جراحة التجميل الدكتورة فاطمة الصبحي، إن جراحة التجميل من العلوم الطبية الجراحية المهمة في العصر الحديث، وتطورت كثيرا وبشكل كبير، حيث ساعدت الكثير ولكن الأهم علينا، أن لا نكلف على أنفسنا ما لا نطيق ولا نقع ضحية في دائرة الأدمان (أو ما يسميه البعض الهوس).

وأشارت إلى ضرورة التفريق ما بين الإدمان وهو الحاجة الملحة والمستمرة لتغير أي شيء في الجسم، وبين تعديل تجميل في الجسم والشعور بالحاجة بتعديل شيء آخر وهناك دائما هدف واضح للمريض يراه من البداية، أو أثناء العلاجات والتواصل مع الطبيب.

وتابعت الاستشارية فاطمة الصبحي قائلة: "ليس من المنطق أن نحمل أنفسنا أكثر من طاقتنا لشيء تكميلي وليس ضروري، وإن كنا في ضرورة لحالة نفسية مضطربة، يجب أن نتأكد من خلو الشخص من الأمراض، أو المشاكل النفسية المعقدة التى لن تحلها الجراحة، أو التجميل، وإن كان المريض مستقر نفسيا يمكن اللجوء للتجميل لأنها ضرورة بالنسبة له لأن لها تبعات نفسية، أو جسدية ووظيفية كترهلات الجلد التي تسبب تقرحات والتهابات، أو تعيق الحركة واللبس".

وعن مدى أهمية إجراء جراحية التجميل، أوضحت الاستشارية فاطمة الصبحي، أن ذلك يتوقف عندما يكون هناك تدخل في الجسم من حقن، و جراحة، هنا يجب أن نقف ونعلم أنه حاجة وضرورة، أو رفاهية لمن يستطيع على تكاليفها بكل أريحية.