طاقم تحكيم أجنبي لمباراتي الحسم في الدوري السعودي

عينّت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم طاقمين أجنبيين لإدارة مباراتى الهلال والفيصلى والاتحاد مع الباطن فى الجولة الـ30 والأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمقرر إقامتهما الثامنة مساء اليوم الاثنين.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي مباراة الهلال والفيصلي لطاقم يوناني بقيادة أنستاسيو سسيديروبوليس، فيما يدير لقاء الاتحاد، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، والباطن طاقم إسباني بقيادة كارلوس ديل سيرو.

فيما تم تكليف حكام محليين لإدارة الـ 6 مباريات الأخري فى الجولة الأخيرة من منافسات الدوري السعودي، حيث تم تعيين محمد الهويش بإدارة لقاء الشباب والأهلي، وسلطان الحربي للفيحاء والاتفاق، وخالد الطريس لضمك مع التعاون.

ويقوم سامي الجريس بإدارة مباراة النصر والفتح، وماجد الشمراني لمباراة الرائد مع أبها، وعبد الله الحربي لمواجهة الطائي مع الحزم.