إسم مفاجأة.. باريس سان جيرمان يحسم ملف المدرب الجديد

حسم نادي باريس سان جيرمان، بشكل نهائي ملف المدرب الجديد، لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فى القيادة الفنية لنادى العاصمة الفرنسية.

ذكرت صحيفة "ليكيب"الفرنسية، إن إدارة سان جيرمان، توصلت لاتفاق حاسم مع مسئولي نيس لشراء ما تبقى من عقد كريستوف جالتييه مع الأخير والممتد حتى يونيو 2024، من أجل تعيينه مدربًا لـ "بي إس جي"، خلفًا للأرجنتيني بوتشيتينو.

من جانبه، يستعد مسئولو نيس للإعلان عن لوسيان فافر مدربًا للفريق فى الرابعة عصر اليوم الاثنين، خلفًا لكريستوف جالتييه، الذى يستعد لتولى مهمة تدريب سان جيرمان.

وكشفت الصحيفة عن قيادة لوسيان فافر للتدريبات الافتتاحية لفريق نيس ظهر اليوم، قبل الإعلان عنه مدربًا عصراً فى مؤتمر صحفي