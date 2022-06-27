ترتيب الدوري السعودي قبل جولة الحسم

تشهد منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، منافسة شرسة بين فريقى الهلال والاتحاد على التتويج باللقب، حيث من المنتظر حسم هوية البطل مساء اليوم الاثنين،مع مباريات الجولة الأخيرة

لقب الدوري السعودى لم يحسم فى ظل تساوى الهلال والاتحاد فى عدد النقاط، حيث يواجه "الزعيم" نظيره الفيصلى فى الجولة الأخيرة اليوم، بينما يلتقى "العميد" مع الباطن، بالإضافة إلى تحديد الفرق التى ستهبط وتودع المسابقة رسميًا

ويحتاج الهلال الفوز أمام الفيصلي للتتويج بلقب الدوري السعودي 2022 دون النظر إلى نتيجة المنافس، بينما يحتاج الاتحاد للفوز أمام الباطن مع تعثر الزعيم فى الوقت ذاته سواء بالخسارة أو التعادل

فى حين يتوج الهلال أيضاً بلقب الدوري السعودي حال خسارته أمام الفيصلي، وذلك إذا ما خسر الاتحاد من الباطن كذلك بأى نتيجة