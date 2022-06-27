السعودية وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون في 7 مجالات

اختُتِمت اليوم أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية المشتركة، المنعقدة في مدينة الرياض، بحضور رئيسَيْ اللجنة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي السيد لويجي دي مايو، ومشاركة ممثلين للجهات الحكومية المعنية في كلا البلدين.

وأوضح وزير المالية أن اللجنة السعودية الإيطالية حققت على مدى سنوات عدة الكثير من الإنجازات، لا سيما في قطاعات: التجارة والاستثمار والتمويل، والبنية التحتيةوالنقل، والزراعة والمياه والبيئة، والتعليم والعلوم والتقنية، مشيراً إلى دورها الإيجابي في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بين البلدين.

وأكد سعي المملكة إلى أن تكون إيطاليا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين، داعياً رجال الأعمال في البلدين إلى بذل قصارى جهدهم للاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة عدد وحجم المشاريع المشتركة، لا سيما الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الخضراء التي تقدمها رؤية المملكة 2030، وكذلك في قطاعات الخدمات, مثل التقنية المالية والترفيه والسياحة.

وأضاف الجدعان: "أتحنا مؤخراً فرصًا جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال إطلاق مشاريع عملاقة رائدة على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أصبحت المملكة العربية السعودية رائدة عالمياً في تشكيل مستقبل التنمية المستدامة من خلال المبادرات الخضراء".

وفي ختام أعمال الدورة الـ(12) للجنة المشتركة، أكد الجانبان المصلحة الإستراتيجية المشتركة لضمان السلام والاستقرارفي منطقة الخليج والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط، كما اتُّفِق على عدد من الإجراءات لتعزيز التعاون في مجالات: الفضاء، والعلوم وتقنية الاتصالات، والثقافة والرياضة، والطاقة، والتمويل والاستثمار والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للدور الذي يقوم به المشاركون في تطوير وتوطيد التعاون بين البلدين، وضرورة وضع خطة عمل لتحقيق البنود محل النقاش، كما اتفقَا على عقد الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة في روما في موعد يُتفَق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

وشهدت أعمال اللجنة والمنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء الإيطالية بهدف تعزيز التعاون في ميدان الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، كما شهدت الفعاليات توقيع مذكرة أخرى بين اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام للصناعات الإيطالية؛ لإنشاء مجلس الأعمال السعودي الإيطالي.