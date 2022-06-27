أمانة الحدود الشمالية تطرح 7 فرص استثمارية

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية روضة هباس 7 فرص استثمارية في مواقع متعددة بروضة هباس من خلال منصة (فرص).

تشمل هذه الفرص: إنشاء وتشغيل وصيانة موقع قصر أفراح على طريق عيوج لينة، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع فندق، وصيانة سوق تجـاري قـائـم عبـارة عن 18 محـلًا بـحـي السـوق، وصيانة لوحتين إلكترونيتين إعلانيين، وأربع شاشـات على قـاعـدتين، وتشغيل وصيانة كشك قـائم بطريـق الخدمة بحديقة أمن الطرق، وتشغيل وصيانة كشك قائم بالصناعية، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع لإنشاء وتشغيل مقهى على طريق عيوج لينة.

ودعت بلدية روضة هباس الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص".