«الصحة» تحذر من التعرض المستمر لأشعة الشمس

أكدت وزارة الصحة أهمية عدم التعرض المستمر لأشعة الشمس، مما يعرّض الفرد للأمراض الناتجة عن الحرارة المرتفعة.

وأطلقت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة" مبادرة #صاحب_ظلك.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز استخدام المظلة للصغار والكبار، وترطيب الجسم بهدف التخفيف من أشعة الشمس والوقاية من الحرارة، وغيرها من السلوكيات الصحية التي تحميك في الصيف.

ونشرت وزارة الصحة إنفوجرافيك توعويا لتنبيه المواطنين والمقيمين من أضرار التعرض المستمر لأشعة الشمس وما يسببه من أضرار صحية وما ينتج عنه من إصابات، وهي: الإجهاد الحراري، وضربة الشمس، والطفح الحراري، وحروق الشمس، بالإضافة إلى التشنجات الحرارية.