«البيئة» تدشن غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة

دشنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، غرفة عمليات الطوارئ والمراقبة لمسالخ العاصمة المقدسة، ضمن الاستعدادات لبدء انطلاقة موسم الحج لهذا العام؛ بهدف تحسين أداء العمل في مسالخ العاصمة المقدسة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.

جاءَ ذلك بحضورِ وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سعيد الغامدي، وأعضاء لجنة الحج التنفيذية.

وأوضحَ المهندسُ الجذعان أنَّ الوزارةَ أنهت تجهيزاتِها الخاصةَ بالمسالخ بما يتوافر بها من خدمات متقدمة، وتأمين كاميرات مراقبة متطورة متصلة بغرفة عمليات المسالخ، إلى جانب العنصر البشري المدرب؛بهدف متابعة الأعمال بمسالخ مكة المكرمة، وقياس مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية داخل المسالخ على مدار الساعة؛ لضمان جودة العمل، مشيراً إلى أنَّ تجهيزَ غرفة عمليات الطوارئ للمسالخ تعدُّ مبادرةً من الوزارة لتطوير الأعمال ومتابعتها، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات وتنسيق العمل بين المشرفين والمراقبين والمستفيدين؛ لتسهيل انسيابية العمل ، نظير ما تشهده المسالخ من إقبالٍ كبيرٍ لذبح الأضاحي.

وأفادَ المهندسُ الجذعان أنَّ تكثيفَ الأعمال الرقابية تَتَمَثَّلُ في التوعية الصحية والإرشادية،التي تسهم في تصحيح الممارسات الخاطئة التي تحدث في المسالخ، من خلال الفرق الرقابية والكاميرات لضمان سلامة اللحوم المُقدمة، وتفعيل الطرق الحديثة للذبح وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي.

بدوره، أكدَ مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أهميةَ وعي المستهلك بمخاطر الذبح العشوائي، والتوجه للذبح النظامي من خلال المسالخ التابعة للوزارة التي تتوافر بها الاشتراطات الصحية، منوهًا في الوقت ذاته بسعي الوزارة لتنفيذ خطة عمل توعوية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للحدِّ من انتشار عملية الذبح العشوائي.

وبَيَّنَ المهندسُ الغامدي أنّ المسالخَ المعتمد تشغيلها خلال حج هذا العام في العاصمة المقدسة،5 مسالخ، وهي: مسلخ طريق الليث (أ)، ومسلخ طريق الليث (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي.