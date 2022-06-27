تسرب غاز العقبة يرفع حالة التأهب في المستشفيات الأردنية #العقبه

رفعت السلطات الأردنية حالة التأهب في العديد من المستشفيات إثر حادث تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

وذكر التلفزيون الرسمي الأردني، اليوم الإثنين، أن 10 لقوا حتفهم و251 أصيبوا جراء حادث تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة، في الوقت الذي طالبت فيه مديرية الصحة بالمدينة المواطنين بإغلاق النوافذ والبقاء في المنزل.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع.

وأضاف أن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغاز.

وذكر أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية عزز محافظة العقبة بطائرات إخلاء جوي.

وأظهر مقطع فيديو نشره التلفزيون الرسمي نقل الصهريج المحمل بالغاز بواسطة رافعة وسقوطه على سطح سفينة، لينتشر على الفور غاز أصفر اللون.

وذكر التلفزيون الرسمي أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة توجه إلى العقبة لمتابعة الحادث.

ونقل التلفزيون أيضا عن وزير الإعلام قوله إن رئيس الوزراء شكل فريق تحقيق بحادثة تسرب الغاز في العقبة برئاسة وزير الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال الحالات، وتحريك أربع طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاء المصابين.

ونوه بإرسال فرق طبيه من الخدمات الطبية الملكية، وتجهيز مستشفى الميداني في الزرقاء، وتجهيز طواقم طبيه مع سيارات إسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا لنقل الإصابات.

وأكد تحريك فريق من مجموعة الإسناد الكيماوي إلى العقبة لعمل إجراءات التطهير لموقع الحادث.

ولفت إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية في العقبة والزرقاء ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة عالية.