ضبط 6 متسولين في مكة والمدينة

كشف حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الإثنين، عن رصد وضبط عدد من المتسولين في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وجرى رصد وضبط مقيمة من الجنسية السودانية بعد تسولها بشكل مباشر أمام أحد الجوامع، ورصد وضبط مواطنة بعد تسولها في شارع عام بشكل مباشر من قائدي المركبات، ومواطنة أخرى تتسول بالأسلوب نفسه.

ورُصِد وضُبِط مواطن بعد تسوله بشكل مباشر من المصلين داخل أحد الجوامع، وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لشركة نظافة بعد تسوله بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وفي المدينة المنورة رُصِد وضُبِط مقيم من الجنسية الباكستانية بعد تسوله بشكل مباشر من قائدي المركبات.