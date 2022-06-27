وزير المالية: السعودية تمر بتحول اقتصادي تاريخي يفتح فرصا استثمارية فريدة

قال محمد الجدعان، وزير المالية، إن السعودية تمر بتحول اقتصادي تاريخي يفتح فرصا استثمارية فريدة.

وأوضح الجدعان خلال كلمته الافتتاحية ضمن منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي بحضور لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي في الرياض، أمس، أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاقا جديدة للمستثمرين السعوديين والإيطاليين في قطاعات متعددة بما يخدم مصالح البلدين، مضيفا أن الشراكة ستسهم في اكتشاف مزيد من الفرص.

وأضاف وزير المالية، أن هناك عديدا من فرص الاستثمار في مجالات منها التعدين، الاتصالات، التكنولوجيا، والنقل وفي قطاع السياحة السعودي، مضيفا أن المملكة بدأت في تطوير منتجات الطاقة المتجددة، وإيجاد سلاسل القيمة في هذا المجال.